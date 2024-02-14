بيراميدز يسقط من جديد في فخ التعادل أمام زد تعادلا سلبياً بالجولة الـ«12» بدورىnile

فى آخر مباريات اليوم الثانى من الجولة الـ«12» من دورى nile، سيطر التعادل السلبى على مُجريات الأمور بين فريقا بيراميدز وزد إف سى، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم «الأربعاء» على ستاد القاهرة الدولى.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء، وحاول بيراميدز فرض هيمنته وسيطرته وكان قريبا في أكثر من فرصة للوصول لشباك زد إف سى، لولا براعة حارس مرمى زد وصلابة دفاعاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يحتل زد اف سى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهما وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدف، فيما جاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.