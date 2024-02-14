محافظ قنا يتعهد أمام البرلمان بتوفير جميع كميات السكر المطلوبة للمواطنين

تعهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتوفير أي كميات مطلوبة من السكر للمواطنين في قنا. مؤكدًا: أننا استطعنا توصيل كميات كبيرة في القرى والنجوع في عموم مراكز المحافظة، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة، موجهًا كلامه لنواب قنا: “اي نائب محتاج أي كم من السكر في أي قرية سنوفرها فورا بالتعاون مع مديرية التموين بقنا”.

وأصاف المحافظ خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا؛ أن المحافظة وزعت 500 طن علي المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات منوها بأن الأزمة سببها ظواهر سلبية من المواطنين، وقد رصدنا عدة تجاوزات سببها جشع من التجار وظواهر غير طبيعية من المواطنين وقررت تكليف المحافظة مع إدارة التموين في توزيع جميع الكميات المطلوبه بقنا.

من جهته أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بأن هناك إجراءات صارمة أقرها المحافظ لضمان عدالة التوزيع السلع الغذائية وعلى رأسها سلعة السكر للمواطنين بالقري والنجوع بمراكز قنا.

واضاف وكيل تموين قنا بأن المحافظ وفر جميع احتياجات المحافظة من السكر، وهناك متابعة يومية مع شكاوي المواطنين، وأمر المحافظ عربات متنقلة بجانب المنافذ تقوم بتوزيع السكر بمراقبة التموين.

ولفت وكيل وزارة التموين بأن قنا من اقل المحافظات التي وجدت بها شكاوي نقص السكر بفضل استراتيجية المحافظ في ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات المواطنين والقادم أفضل، وهناك خطط توزيع اعتمدتها المحافظة سيتم التوزيع من خلالها خلال الأيام القادمة قبيل الشهر الفضيل.