معاناة ربع قرن.. طلب إحاطة للحكومة بشأن تعنت الري في تسليم رشاح أبو عوض تمهيدًا لردمه

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب أكتوبر والهرم والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، بشأن تأخر تسليم رشاح أبو عوض تمهيدا لإتمام عملية الردم.

وأشار النائب إلى أنه منذ سنوات تجاوزت ربع قرن، وهناك مطالب بردم رشاح أبو عوض في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بدون أي تحرك.

وقال الطلب: في النهاية وزارة الري ترفض التسليم لإتمام عمليات الردم، علما بأن الرشاح لا يمثل أي أهمية في الوقت الحالي، بل يمثل أضرار بيئية كبيرة بسبب انتشار التلوث.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين بسبب التلوث البيئي الصادر عنه.

وأوضح النائب أن ردم رشاح أبو عوض حلم أهالي المنطقة منذ عشرات السنين، وهناك توافق على الردم لأنه بلا هدف، إلا أن الإشكالية في تعطيل إجراءات التسليم وخصوصا من وزارة الري.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للجهات المعنية، استجابة لمطالب المواطنين، وحرصا على الصحة العامة ومنع التلوث البيئي.