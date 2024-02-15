رئيس زراعة الشيوخ: القمة المصرية التركية ترسم شكل جديد للعلاقات بين البلدين

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية القمة المصرية التركية التى عقدت أمس بالقاهرة في ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، مشيرا إلي أنها تؤكد قوة الدور المصري بالمنطقة، وترسم شكل جديد من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وقال الجبلي: إن القمة المصرية التركية، سيكون لها نتائج جيدة علي المستوى السياسي والاقتصادي، بما يخدم البلدين والمنطقة بشكل عام، مشيرا إلي ماتم أهمية إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حيث تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وذلك في ظل وصول الصادرات المصرية إلى تركيا خلال عام 2023 إلى 2 مليار و943 مليون دولار أمريكي، ووصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 نحو 7,1 مليار دولار

وتوقع الجبلي أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البدين طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، بعد إجراء تلك القمة المصرية التركية، والاتفاق علي زيادة حجم التبادل التجاري.

وتابع: أيضا من المتوقع أن يكون هناك نتائج علي المستوى السياسي بالمنطقة، لاسيما بعد مناقشة الطرفين للأزمات التى تواجه المنطقة، وبشكل خاص القضية الفلسطينية، موضحا أن الزيارة نجحت في إظهار موقف مصرى- تركي موحد تجاه ما يحدث داخل قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة والنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.