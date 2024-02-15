تراجع مصر وتونس والجزائر فى تصنيف الـ«فيفا» وقفزة لقطر والأردن

فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذى صدر اليوم «الخميس»، عن شهر فبراير للعام 2024، حافظ منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 على صدارة التصنيف، بعد تحقيقه مونديال قطر وثبات مستواه ونتائجه مع المدرب، ليونيل سكالوني.

ولم يشهد التصنيف تغييرا كبيرا في أفضل 10 منتخبات عالمية كونها لم تخض أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.

أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا لشهر فبراير 2023:

1- الأرجنتين 2- فرنسا 3- إنجلترا 4- بلجيكا 5- البرازيل 6- هولندا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9- إيطاليا 10- كرواتيا.

وقد شهدت قارتا إفريقيا وآسيا تغييرات كثيرة في منتخباتهما في التصنيف الحالي الصادر منذ قليل على موقع الـ«فيفا» الرسمي، حيث تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، واحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر، وتحقيق المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز أيضًا 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.

فيما تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا، وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح رقم 59 في التصنيف الشهري، في وقت تراجع فيه منتخب الإمارات خمسة مراكز ليصبح الـ69 عالميا.

وتقدم المغرب مركزا وحيدا ليصبح في الرقم 12، فيما تراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36، وكذلك تراجع المنتخبان التونسي والجزائري 13 مركزا ليصبح «نسور قرطاج» في المركز 41، بينما الجزائر في المركز 43 عالميا بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2023.