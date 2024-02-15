بحضور المطران شيحان.. “كاريتاس” تشارك في زيارة وفد القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة الإدمان

“تحدي الإدمان لا يقل في خطورته عن تحدي الإرهاب.. علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، وقد أصبح تحدي لا يستهان به لا سيما في ظل ظهور أنواع جديدة من المواد المخدرة”.. بهذه الكلمات تحدث المستشار جميل حليم، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، أثناء زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز إمبابة، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي أثنى على الشراكة والتعاون بين الصندوق، وجمعية كاريتاس في إدارة وتشغيل المراكز العلاجية العزيمة.

وأكد المستشار جميل حليم في كلمته على الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين جميعة كاريتاس مصر، والصندوق في إدارة وتشغيل مراكز “العزيمة”، بمحافظات الجيزة، ومرسى مطروح، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، والبحر الأحمر، والمنيا، وسوهاج، وقنا وأسوان، بالإضافة إلى مركز الواحة لعلاج الإدمان، التابع لجمعية كاريتاس مصر.

شارك في الزيارة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى جمعية كاريتاس مصر، والدكتور مجيد نجار، عضو مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر.

وتستهدف كاريتاس مصر من بين توجهاتها الاستراتيجية ٢٠٢٣ – ٢٠٢٧، تأهيل ورعاية المتعافين، بالإضافة إلى محاربة الوصمة المجتمعية المتصلة بالمتعافين، في إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، المتصلة بالصحة والرفاه، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، الخاصة بمكون الصحة الخاصة بالقضاء على ظاهرة الإدمان، وتعزيز القدرة على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية المختلفة.