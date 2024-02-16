وزير الصحة يستقبل وفد الجمعية التركية لزراعة الأعضاء لبحث التعاون وتبادل الخبرات 

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، وفدا من الجمعية التركية لزراعة الأعضاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بأعضاء الجمعية التركية التي تضم نخبة من المتخصصين في مجالات الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأمراض الكلى والكبد، وجراحي زراعة الأعضاء، مشيدا بوجود جمعية تركية غير هادفة للربح تضم هذه الكوكبة من الخبراء.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تطرق إلى خبرات الدولة المصرية في مجال زراعة الأعضاء، ولاسيما زراعة الكلى والكبد، حيث حققت مصر نجاحات ملموسة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والتركي، خاصة وأن تركيا تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، على مستوى أوروبا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش مع أعضاء الجمعية التركية سبل تبادل الخبرات بين المتخصصين في كافة التخصصات الطبية، ولاسيما الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأن يتم التشارك في الأبحاث العلمية وتدريب الأطباء وبناء قدراتهم، ووضع استراتيجيات موحدة وأطر منظمة مع وضع خطط زمنية لبدء العمل الفعلي، مضيفا إن الوزير اقترح أن يتم تأسيس جمعية مصرية متخصصة في زراعة الأعضاء على غرار نموذج الجمعية التركية بما يعود بالنفع على صحة المواطن وينقذ العديد من الأرواح.