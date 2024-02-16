المصرية للدواء تنظم يوم علمي لرفع قدرات صيادلة الإسماعيلية في مختلف المجالات الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنظيم يوم علمي مجاني للصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بمحافظة الإسماعيلية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث الطرق لمكافحة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

كما يتم خلال اليوم العلمي، توضيح آلية مواجهة الغش التجاري وكيفية منع حدوثه وطرق الإبلاغ عنه.

يأتي تنظيم اليوم العلمي، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والمقرر انعقادها بمختلف المحافظات المصرية.

.