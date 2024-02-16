عضو القومي للمرأة: نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48٪ من الباحثين المصريين

شارك المجلس القومي للمرأة في النسخة الثانية من “Science, she says” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة

أكدت الدكتورة” نادية زخاري “عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم خلال اللقاء علي أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مضيفة ان نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48٪ من الباحثين المصريين… جاء ذلك خلال مشاركة المجلس القومي للمرأة في النسخة الثانية من “Science, she says” بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة .

كما أشارت”زخارى” إلى أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد علي شخص واحد فقط، كما اكدت ان المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلي شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها .

وأكد السفير الإيطالي” ميشيل كاروني ” أن هذا اللقاء يهدف إلي التركيز علي دور للنساء والفتيات الحاسم في مجتمعات العلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلي التأكيد علي ضرورة تعزيز مشاركتهن في مجال العلوم.