القومى للمرأة : مشروع تحويشة يساعد السيدات والفتيات على الإدخار ويساهم في تنمية الأسرة 

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع ممثلي الجهات الشريكة في تنفيذ مشروع الادخار و الإقراض الرقمي ” تحويشة” وهي كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية بالقاهرة والبنك المركزى بهدف عرض الإنجازات التي تمت ضمن المشروع خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة العمل القادمة.

تحدث المهندس عمرو سليمان عضو المجلس عن تطبيق “تحويشة في بنك”، الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي لمساعدة السيدات والفتيات في القرى المختلفة في محافظات مصر على الإدخار، كما ناقش مراحل تكوين التطبيق والتشريعات التي ساعدت علي قيامه، وكيف ساعد التطبيق في خدمة السيدات.

فيما استعرضت انجي اليماني مدير برنامج الشمول المالى بالمجلس اهم انجازات مشروع “تحويشة” لتحقيق الشمول المالى للمرأة والذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة علي إن الفكرة من إطلاق تطبيق “تحويشة في بنك” هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق ، كما عرضت اعداد السيدات اللاتي يستخدمن برنامج تحويشة، كما أشارت الي العرائس المتحركة التي أطلقها المجلس” فصيلة ورشيدة” ، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كعروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، كما أشارت الي نموذج المحاكاة البنكية والذي تضمن خدمات الشمول المالى والرقمى والمشروعات الخضراء والذكية “المصرية ” وعرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية”، وبرنامج الاستثمار فى الفتيات المعروف ب “دوى يا نورة”، كما أشارت إلى “جلسات الدوار”، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات .

فيما أكدت السيدة “كريستين عرب” ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصرأن هدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأساسي من برنامج تحويشة هو مساعدة السيدات في تحسين ظروفهن الإقتصادية، مؤكدة أن هذا يعد بديلًا لصندوق الادخار الحديدي الذي كان يستخدم منذ وقت مضي في النجوع والقرى في محافظات مصر، وأنها فخورة بما توصل إليه تطبيق برنامج تحويشة اليوم.

و تم مناقشة خطة عمل المجلس في إطار برنامج الادخار والإقراض الرقمي و الشمول المالي للفترة القادمة، وعرض مجموعة من الإقتراحات لدعم أهداف البرنامج .

فيما ناقشت المسيرات خبراتهن منذ بداية برنامج تحويشة وحتي الآن، وكيف غير حياة السيدات للأفضل .