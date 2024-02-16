بمشاركة 10 آلاف مواطن .. الماراثون الخيرى ساهم فى تجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية لدعم أهالينا في قطاع غزة 

شارك فى الماراثون الخيرى الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي صباح اليوم تحت عنوان ” تضامنا مع أهلنا في غزة” المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ووصل عدد المشاركين ما يقرب من 10 آلاف مشارك للركض من أجل القضية والمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، حيث يهدف لجمع التبرعات لمساعدة أهالي القطاع.

وتشجع الفعالية المشاركين على جمع التبرعات من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، حيث تم بالفعل جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين.