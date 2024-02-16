قمة عربية بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

تترقب جماهير المارد الأحمر فى مصر والعالم اليوم «الجمعة»، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عودة فريق الأهلي لخوض المباريات الرسمية عقب نهاية كأس أمم أفريقيا 2023، حين يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.

ويتصدر المارد الأحمر المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن فريق يانج أفريكانز، فيما يأتى فريق شباب بلوزداد فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أيضًا عن فريق ميدياما الذي حصد 4 نقاط أيضًا في مجموعة شديدة الندية والمنافسة.

ويتحدى نادي القرن الأفريقي الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه، أبرزها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأساسي والثنائي الأجنبي بيرسي تاو وأليو ديانغ، بسبب الإصابات والإجهاد.

ويخوض الاهلي الذى أنهكته كثرة الإصابات، مواجهة صعبة حينما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، على ملعب 20 أغسطس بمدينة «حسين داي» في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة عن صفوفه أبرزها قائده حارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الاخيرة في كوت ديفوار، والفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد في انتقالات يناير من سيريس السويسري والذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية على غرار التونسي محمد الضاوي “كريستو” للإصابة بشد في العضلة الخلفية، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة القارية، والمالي أليو ديانغ بإصابة في الركبة.

ويعتمد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر على خبرات التونسي على معلول ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم «كهربا» وحسين الشحات وإمام عاشور والفرنسي أنتوني موديست لحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه.

وفي تصريحات صحفية قال المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر قبل السفر للجزائر: «فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير، وأعلم أنه سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز».

وأضاف كولر: «تواجهنا ظروفا صعبة قبل المباراة من حيث الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية الفنية حيث لم يخض الأهلي أي مباراة رسمية منذ يوم 28 ديسمبر الماضي حين واجهنا مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري. وبعدها لعبنا ثلاث مباريات ودية في معسكر الإمارات، ولكن نملك لاعبين قادرين على صنع الفارق وتعويض الغيابات».

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في الدوري المحلي وخاض آخر مباراة، في 10 فبراير عندما فاز على الاتحاد الرياضي بهدفين نظيفين، وموقفه في المجموعة صعب للغاية ويحتاج ويسعى إلى تحقيق الفوز على الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ويُذكر أن لقاء الليلة كان قد تأجل بسبب انشغال الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية في ديسمبر الماضي والتي أنهاها في المركز الثالث.