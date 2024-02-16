حسام حسن فى مؤتمر لوسائل الإعلام: منتخب مصر ليس صلاح فقط

قال المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، أمس «الخميس»، خلال مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام: «تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه».

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر إنه حقق أمنتيه بتدريب الفراعنة، مشددا على أهمية كل لاعبيه وفي مقدمتهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح «النموذج المشرف جدا».

وتابع حسام حسن: «أن تكون مدربًا وطنيًا له معنى كبير جدًا. أن تعمل مع منظومة قومية وطنية وجهاز وطني على أعلى مستوى من حب الناس، وهناك دين كبير في رقبتنا أن نسعد الشعب المصري».

وأكد حسن: «صلاح نموذج مشرف جدا، ومن الجميل أن يكون ضمن منظومة النجاح، طالما ظل قادرا على العطاء، ومنتخب مصر ليس صلاح فقط، لكن جميع اللاعبين. كل اللاعبين مهمين للمنتخب وليس صلاح فقط، ولا نريد التفرقة بين اللاعبين».

واختتم حسام تصريحاته فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: «كل من يساعد على نجاح المنظومة، ليس صلاح فقط، فهناك محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، ومحمد هاني وغيرهم، الجميع مهم، والأهم هو أن من يرتدي قميص المنتخب عليه أن يبذل أقصى جهد ليس لأجلنا ولكن لأجل الجماهير التي لها حق علينا، ومهم جدًا وضرورى الدعم من جميع عناصر اللعبة من أجل تحقيق الإنجازات مع الفراعنة».

ومن جهته أكد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام ثقته في تحقيق حسام لأهدافنا جميعا وتحقيق التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

وفى السياق نفسه، قال مدير المنتخب إبراهيم حسن: «المرحلة المقبلة تتطلب مجهودا كبيرا من اللاعبين، والكلام عن صلاح وعلاقته بالجهاز الفني الجديد للمنتخب، تم تناولها كثيرا في الفترة الأخيرة، وانتظروا نسخة مميزة من محمد صلاح تحت قيادة حسام حسن».

وكان حسام حسن قد انتقد صلاح، ثاني الهدّافين التاريخيين لمنتخب بلاده «55 هدف»، عقب قراره ترك المنتخب والعودة إلى إنجلترا بعد دور المجموعات، لاستكمال علاجه بشدّ في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا (2-2) في الجولة الثانية، قائلًا: «لو كنت مدرباً للمنتخب لن يعود صلاح حتى إذا كنت سأخوض النهائي وسنخسره في غيابه».