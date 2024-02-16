المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» يوجه رسالة للجماهير المصرية

أكد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، رغبته في تحقيق النجاحات مع «الفراعنة»، خلال مهمته الجديدة وإسعاد جماهير بطل إفريقيا التاريخي.

ووجه حسام حسن رسالة إلى الشعب المصري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس «الخميس»، لتقديمه كمدرب لمنتخب «الفراعنة»: «أعد الشعب المصريين أن أبذل قصارى جهد لوضع المنتخب الوطني في المكانة التي يستحقها، ويجب مساندة المنتخب من كل المنظومة، الصبر مهم جدا خصوصا وأن الجهاز الفني وطني، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر وليس لحسام حسن».

وتابع حسام حسن: «الجميع ينظر إلى مصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وهناك دين كبير في رقبتي للشعب المصر يجب علي رده، وهدفي إسعاد الشعب المصري وعودة البطولات، وأتيت لهذا المنصب لخدمة بلدي”.

من جانبه، تحدث مدير الكرة بالمنتخب المصري إبراهيم حسن، عن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة قائلًا: «سيكون شيئا آخر تماما مع حسام حسن، ولن نسمح بوجود أي لاعب متضرر من ارتداء قميص المنتخب المصري بين صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وأي لاعب سيتواجد معنا يجب أن يدرك قيمته ويقدم أقصى جهد ومن يفعل ذلك سنضعه فوق رؤوسنا».

واختتم مدير الكرة بالمنتخب: «لاعبو الدوري المصري باستثناء الأهلي لم يعتادوا على اللعب وسط ضغوطات ما ينعكس سلبا على منتخب مصر، وأتمنى من رابطة الأندية فتح الباب كاملا أمام الحضور الجماهيري بالدوري المصري في الفترة المقبلة، وأتمنى أيضا انتظام جدول المسابقات المحلية وإقامة المباريات في مواعيد محددة مثل أوروبا».