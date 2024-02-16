تعرف على موعد قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

كشفت تقارير صحفية رياضية إفريقية، عن موعد قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى لبطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتي تستضيفها المغرب في صيف عام 2025.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، استقر على إقامة قرعة الدور التمهيدي لتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، في فبراير الجاري.

وأوضحت التقارير أن موعد قرعة الدور التمهيدي لتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، سيكون يوم 20 فبراير المقبل بمقر الـ«كاف» في القاهرة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق، عن موعد بداية تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

الدور التمهيدي: من 18 إلى 26 مارس المٌقبل

دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025: من 2 سبتمبر إلى 19 نوفمبر 2024

الجولة الأولى والثانية: من 2 إلى 10 سبتمبر 2024

الجولة الثانية والثالثة: من 7 إلى 15 أكتوبر 2024

الجولة الرابعة والخامسة: من 11 إلى 19 نوفمبر 2024

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في المملكة المغربية الشقيقة، صيف عام 2025، حسبما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي.