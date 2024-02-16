تعرف على مواجهات الأهلى فى فبراير بالدوري المصرى ودوري الأبطال الأفريقى

يشهد عشاق الساحرة المستديرة وجماهير المارد الأحمر، دقات التاسعة مساء اليوم «الجمعة»، لمتابعة اللقاء المهم الذى سيجمع الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى، ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد سبق له وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد، فى المباراة التى جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضى، على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتأتى مباريات الأهلي خلال شهر فبراير المقبل كالتالي:

1_ الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري – التاسعة مساء يوم «الجمعة» 16 فبراير – ملعب 20 أغسطس «الجولة 4 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا».

2_ الأهلي أمام ميدياما الغاني – السادسة مساءًا يوم الجمعة 23 فبراير – ملعب «بابا يارا» – «الجولة 5 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا».

3_ الأهلي أمام بيراميدز – الخامسة مساءًا يوم الثلاثاء 27 فبراير – استاد القاهرة – «الدوري المصري».

ويأتى فريق النادى الأهلي فى صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، حيث بدأ مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.