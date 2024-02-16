يورجن كلوب يُعلن جاهزية محمد صلاح لمواجهة ليفربول ضد برينتفورد غدًا

أكد المدير الفنى لفريق ليفربول الألمانى يورجن كلوب، أن جناح ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، جاهز تماما لمواجهة برينتفورد المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى.

وقال يورجن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن محمد صلاح شارك في التدريبات كاملة، وأصبح جاهزا تماما لخوض المباراة، وسيكون ضمن قائمة الفريق غدا.

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ينفرد برقم قياسى جديد خلال مسيرته مع الريدز، رغم غيابه لفترة طويلة عن المشاركة مع فريقه بعد إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وقبل مباراة ليفربول غدا أمام برينتفورد، فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف موقع «هو سكورد»، أن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي تخطي الـ20 هدفا و20 أسيست في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي حتى الآن.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى المشاركة في تدريبات فريقه ليفربول يوم «الثلاثاء» الماضي، بعد إصابته في أُمم أفريقيا أثناء مشاركته مع منتخب مصر في المسابقة القارية، على أمل المشاركة غدا ضد برينتفورد.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع الريدز فى الموسم الحالى، حيث يملك فى رصيده 18 هدفا بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة خلال مشاركته فى 27 مباراة بجميع البطولات مع ليفربول حتى الآن.

ويأتى محمد صلاح وصيفا فى جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 14 هدفا أحرزها خلال مشاركته فى 20 مباراة، خلف النرويجى إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 16 هدفا.

وجاءت أبرز أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، كالتالى..

شارك في 27 مباراة

إجمالي 2046 دقيقة مشاركة

أحرز 18 هدفا بجميع البطولات

14 هدفا بالدوري الإنجليزي

3 أهداف بالدوري الأوروبي

1 هدف بكأس الرابطة الإنجليزية

9 تمريرات حاسمة

2 بطاقة صفراء