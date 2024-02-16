بخماسية مقابل هدف شباب الزمالك يسحق الأهلي

حقق فريق الزمالك مواليد 2009 فوزا ساحقًا ومُستحقًا على نظيره فريق الأهلي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الـ 22 من بطولة الجمهورية.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 2-1 ليزيد التقدم في الشوط الثاني ويسجل ثلاثية أخرى، وسجل خماسية الزمالك كل من: أحمد صفوت ثلاثة اهداف «هاتريك»، وأحمد محمود «هدفين».

ظهر لاعبي الزمالك بمستوى فني متميز، خاصة أحمد إبراهيم الذي صنع أربعة أهداف خلال اللقاء، بالإضافة إلى أحمد صفوت الذي سجل «هاتريك» وأحمد محمود الذي سجل هدفين، وحارس المرمى الصاعد مصطفى أبو بكر، وسيطر لاعبو الأبيض على مجريات الأمور خلال الشوطين، وقدم الفريق مستوى مميز على مدار الشوطين.

وكان لاعبو الزمالك، قد تمكنوا من تحويل التأخر بهدف من ركلة جزاء للأهلي لفوز بخماسية بجانب إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تزيد رصيد الأهداف، وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء اللجنة الفنية وقدامى لاعبي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

يقود فريق الزمالك 2009، المدير الفنى إسلام عادل المأمور، والمدرب المساعد إسماعيل نوح آدم، ومدرب حراس المرمى وليد عبد الكريم، وطبيب الفريق حسن شعير.