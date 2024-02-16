أسطورة ليفربول مارك لورينسون: صلاح سيرحل بنهاية الموسم بنسبة 100%

قال أسطورة مادى ليفربول الإنجليزى مارك لورينسون في تصريحات خاصة لصحيفة «ميرور البريطانية»: محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي بالتأكيد بنسبة 100%».

وأشار مارك لورينسون: «أتمنى أن يحصل ليفربول على رسوم باهظة من وراء بيع صلاح للتعاقد مع ثنائي مميز، وأعتقد أن محمد صلاح سيرحل إلى السعودية، مهما سيحدث هذا الموسم».

وتابع لورينسون: «كان بإمكان صلاح الرحيل في الصيف الماضي، وأن يقتحم مكتب يورجن كلوب، ويقول له أريد الرحيل، لكن اللاعب لم يفعل ذلك، إضافة إلى أن اللاعبون الذين شاركوا في غياب صلاح، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل التواجد في التشكيل الأساسي، وهذا أمر عظيم».

وأختتم مارك لورينسون حديثه الصحفى قائلًا: «هجوم ليفربول يمتلك الكثير من النجوم مثل ديوجو جوتا ونونيز ولويس دياز، ورغم ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد حال رحيل صلاح».

ومن جانبها، تسعى أندية الدوري السعودي وعلى رأسها اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح، وقدم العميد عرضا فلكيا للتعاقد مع صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية لكن كلوب وإدارة الريدز أكدت أن صلاح ليس للبيع.

وتمثل نهاية الموسم الجاري آخر فرصة حقيقية لدى ليفربول، للحصول على أموال من بيع صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.