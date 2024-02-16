باريس سان جيرمان يعلن رسمياً رحيل مبابي عن الفريق

في بيان رسمي له، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، كلاعب حر، بنهاية عقده في الصيف المقبل، بعد أن أعلن الأخير، بأنه اتخذ القرار بالرحيل في نهاية الموسم، وعدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين.

البيان الصادر عن النادى الفرنسى، كان قد أوضح البيان باريس لم يتفق مع مبابي على شروط الخروج بالكامل حتى الآن، علماً بأن اللاعب يحق له التفاوض علناً مع أي ناد منذ يناير الماضي، لدخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده.

ومن المنتظر أن يصبح مبابي لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني، بوصف الريال الوجهة الأقرب له في الصيف القادم، على أن يضع الميرينجي النقاط على الحروف خلال المفاوضات مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

ويحمل مبابي حقائبه ويرحل عن الفريق الباريسي بعد مسيرة كروية امتدت إلى سبع سنوات داخل بارك دي برانس، علماً بأن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس، تقبل قرار اللاعب وأعرب عن تقديره له لإعلان اللاعب عن قراره وجهاً لوجه، ما يعني عدم توقيع أي عقوبة رياضية على اللاعب في الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن خطط باريس سان جيرمان الصيفية لتعويض رحيل كيليان مبابي في بيان رسمي من خلال التعاقد مع 3 صفقات نارية ستجعل النادي أقوى بكثير.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يمتلك بالفعل أسماء مميزة قد تعوض فكرة رحيل كيليان مبابي، وهو زائير إيمري المتألق هذا الموسم بجانب باركولا وتشافي سيمونز الذي سيعود عقب انتهاء الموسم للفريق.

وأكملت الصحيفة أن هناك 3 صفقات نارية ستحدث بشكلٍ مؤكد في الصيف والمرشحين للانتقال إلى باريس هم «النيجيري فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي»، وقد يتواجد أيضاً البرتغالي رافايل لياو نجم ميلان الإيطالي.