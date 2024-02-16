الاسبوع المقبل.. الشيوخ يناقش اقتراح بإنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي

يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يومى الاحد والاثنين القادمين وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة،، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة وإقرار تقارير اللجان النوعية أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.

وتقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي”.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط”.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن: “إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي”.

وكذلك مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن “آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني”.