الأهلي يقتنص نقطة ثمينة من شباب بلوزداد الجزائري

احتفظ المارد الأحمر بصدارة المجموعة الرابعة بعد تعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم “الجمعة”، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بدوري المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بـ5 نقاط وبفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب بأربع نقاط.

ويلعب “الشياطين الحمر” المباراة المقبلة في المسابقة أمام ميدياما في 24 فبراير، بينما يحل بلوزداد ضيفا على يانغ أفريكانز في اليوم ذاته.

دخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه، أبرزها قائده وحارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في الكتف، والفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد الذي يعاني إصابة بشد في العضلة الخلفية على غرار التونسي محمد الضاوي “كريستو”، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة في أمم إفريقيا، والمالي أليو ديانغ بإصابة في الركبة.

وبدأ أصحاب الأرض بالهجوم سريعا بالاعتماد على تحركات الثنائي عبد الرحمن مزياني ومحمد إسلام بلخير على الجهة اليمنى.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف أول بعدما استلم كرة خلف مدافعي بلوزداد داخل منطقة الجزاء، سددها فوق مرمى الحارس أليكسيس جيندوز (21).

ورد يوسف أمين اللوافي بتوغل داخل منطقة الجزاء بعدما مر من محمد هاني ومرر الكرة أبعدها محمد عبد المنعم بصعوبة إلى ركنية من أمام الكاميروني ليونيل وامبا (27).

وحاول بن عيادة من جانب أصحاب الأرض بتسديدة زاحفة أبعدها الحارس مصطفى شوبير.

واصل لاعبو بلوزداد ضغطهم الهجومي ورد القائم الأيمن لمرمى شوبير تسديدة بن عيادة من ركلة حرة مباشرة (50).

وتألق الحارس شوبير من جديد منقذا مرماه من تسديدة يوسف اللوافي من داخل منطقة الجزاء (82).