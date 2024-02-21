رئيس نادى ميدياما الغانى يحفز لاعبيه بمكافأة كبيرة للفوز على الأهلى فى أبطال أفريقيا

أعرب رئيس نادى ميدياما الغانى موسيس أرماه، عن ثقته فى قدرة فريقه لتحقيق الفوز أمام الأهلى فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث يحل المارد الأحمر، ضيفا ثقيلا على نظيره ميدياما فى تمام الساعة السادسةبتوقيت القاهرة، مساء الجمعة المقبل على ملعب «كوست سبورتس» في غانا.

وكان فريق النادى الأهلى، قد فاز على ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى بينهما بنتيجة 3-0 على استاد القاهرة.

رئيس نادي ميدياما الغاني موسيس أرماه، قال في تصريحات للإذاعة الغانية: «فريقنا يبذل قصارى جهده، لما لهذه المباراة من أهمية خاصة كثيرًا بالنسبة لنا، لقد نجحنا في عام 2015 وفزنا على مازيمبي، وتكرار هذا مع الأحمر لن يكون صعبًا».

وأضاف موسيس أرماه: «يوم الجمعة، سنصدم الغانيين بفوزنا على الأهلي وسنضمن التأهل إلى الدور التالي من الجزائر، لن أتوقع الفوز، لكننا سنسعى لتحقيقه، كل ما نحتاجه هو دعم جميع الغانيين وهناك مكافأة كبيرة جدًا للاعبين إذا فازوا يوم، الجمعة».

وتابع أرماه: «لن أكشف عن المكافأة، لكنها أكبر مما يعرضه الاتحاد الغاني على لاعبي المنتخب الأول، أعلم أن لاعبي ميدياما يريدون إثبات أنفسهم في تلك المباراة وكلنا ثقة بهم».

يأتى ذلك فى الوقت الذى يأتى فيه فريق ميدياما الغاني، فى المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويفصله عن الأهلي المتصدر نقطتان فقط قبل الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.