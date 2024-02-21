اقتراح برلماني بزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين لـ56 جنيه في رمضان

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيه بدلًا من 50 جنيه.

واقترحت النائبة أن يشمل مبلغ الـ56 جنيه قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بـ26 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيه، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيه .

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، مما يوفر إكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان، ولا تكون لدينا أزمة فى السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.

وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيساهم أيضا فى التصدى لإستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة إحتكار التجار، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.