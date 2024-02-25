لاعب بوردو الفرنسى يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق مباراة فريقه

دخل مهاجم بوردو الفرنسي، الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس، في غيبوبة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، خلال مباراة بوردو الفرنسي أمام جانجان، في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم أمس «السبت»، وخضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة، بعد دخوله في غيبوبة.

وكان اللاعب إيليس والبالغ من العمر «28 عاما»، قد فقد وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع فريق جانجان «دوناتيان جوميز».

ورغم ان جوميز تعافى سريعا، إلا أن إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة قبل أن يتم إخراجه محمولا من الملعب.

ويُذكر أن اللاعب ألبرت إيليس، والملقب بـ«لا بانتيريتا» «النمر الصغير»، قد صنع اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 عبر بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي وصولا إلى بوردو في عام 2021.

وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفا.