أنباء عن إنهاء كهربا اتفاقه مع نادٍ سعودي للانتقال إليه فى ميركاتو الصيف المقبل

ترددت فى الساعات الأخيرة أنباء قوية عن انهاء مهاجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، اتفاقه مع ناد سعودي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مصادر أن محمود كهربا، تلقي اتصالا من أحد مسؤولي الأندية السعودية، لاستطلاع رأيه في اللعب للفريق بداية من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب بشرط أن يتم التواصل مع النادي الأهلي، كونه يرتبط بتعاقد ممتد مع الفريق.

ويأتى ذلك بناءًا على رغب كهربا في الانتقال إلي الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه، والذي سيسهم في سداد غرامة الزمالك.

ومن جهته، كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو، أن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا الأخيرة جاء لأسباب فنية تماما، وليس له علاقة بأي أمور أخرى، وقال خلال تصريحات مُتلفزة: «الأهلي لا يعرف الاستثناءات أو إعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية، والمدير الفني مارسيل كولر اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية واستبعد بقية اللاعبين».

وأكد خالد بيبو أن الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات، ويمثل إضافة كبيرة للفريق وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيدا عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا ولديه إمكانيات كبيرة وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق.