وزير الصحة يتابع مستجدات إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الإجتماع التنسيقي لمناقشة تشكيل اللجان المتخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، والتي تعمل على إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه خلال الإجتماع بأهمية المضي قدما في منظومة التحول الرقمي وضرورة الإسراع في الانتهاء من ميكنة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حتى يتسنى الحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين قطاع الطب الوقائي، وهيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، وكافة الجهات المعنية، وذلك لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.

وأوضح «عبدالغفار» أن ربط قاعدة بيانات الوزارة ببعضها البعض بالتعاون مع وزارة التخطيط، سيساهم في نقل صورة واقعية لمستجدات المنظومة الصحية بشكل دوري، بالإضافة إلى دعم جهود العمل على تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة العاملين في مختلف التخصصات، لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن ربط المنظومة بقاعدة بيانات موحدة سيساهم في معرفة حجم الأمراض ومدى انتشارها في بؤر معينة، وأسباب الوفيات، ومعرفة مدى استيعاب المنشآت الطبية للحالات في أوقات الجوائح والأزمات، بالإضافة لمعرفة التخصصات الطبية، والتدريبات المطلوب للأطقم الطبية وفقا للبيانات والإحصاءات.