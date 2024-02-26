تسعيني يخطف الأنظار في عيد ميلاده بمباراة كرة القدم..

احتفل لاعب رياضة كرة القدم سيراً على الأقدام، وهي لعبة موجودة في المملكة المتحدة بعيد ميلاده التسعين من خلال خوضه مباراة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «bbc»، في تقرير لها أن الرجل المتقاعد البالغ من العمر 90 عاماً مايك فيشر، احتفل بعيد ميلاده بممارسة مباراة لكرة القدم سيراً على الأقدام.

ويتمثل لعب كرة القدم سيراً على الأقدام في إبقاء كبار السن ممن تجاوزوا الخمسين عاماً، يمارسون اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ولكن بسبب قلة الحركة لكبار السن من متجاوزي الخمسين عاما، فإنه يمكنهم لعب الكرة سيراً على الأقدام وهي رياضة يمكن ممارستها في أماكن مفتوحة أو مغلقة.

وتوجد الآن في المملكة المتحدة الآلاف من الفرق البطولات التي تظهر لاعبين تتراوح أعمارهم من الخمسين إلى السبعين عاماً.

ويلعب مايك فيشر كرة القدم سيراً على الأقدام منذ 8 سنوات حيث يخوض 3 مباريات أسبوعياً بالإضافة لمباراة في ملعب الكريكيت.

يذكر أن فيشر احتفل مع زملائه في فريق «سنايد كويميونتي»، بعيد ميلاده التسعين، حيث عبر عن حلمه بأن يواصل اللعب حتى عيد ميلاده المقبل.