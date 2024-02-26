البرلمان يرفع جلساته العامة ويعاود الانعقاد 9 مارس المقبل

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت 9 مارس المقبل.

ووافق المجلس على 3 اتفاقيات كالتالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية “تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر”.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.