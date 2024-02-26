الفيفا ينُصف الجنوب إفريقى موسيمانى ضد الأهلي السعودى

أكدت الصحيفة الجنوب أفريقية”آي ديسكي تايمز”، أن المدير الفني السابق للأهلي السعودي بيتسو موسيمانى، قد حصل على حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في الحصول على مستحقات مالية من إدارة ناديه السابق.

و كان بيتسو موسيماني قد رحل عن فريق الأهلي السعودى قبل بداية الموسم الحالي، بعدما قاد الفريق للصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتولى مؤخرا تدريب فريق أبها السعودي.

وحصل موسيماني على 1.16 مليون دولار كراتب سنوي مع الأهلي، لكن المدرب الجنوب أفريقي أكدت أن هناك مكافآت لم يحصل عليها تقدر بـ 144 ألف دولار، وذلك وفقاً لعقده الذي نص على حصوله على مكافأة خاصة حال قيادته للفريق إلى دوري المحترفين.

كذلك تضمن عقد موسيماني التجديد التلقائي، لكن النادي السعودي لم يلتزم بذلك، بالإضافة إلى أمور أخرى خلافية مثل تذاكر الطيران التي كان يجب أن يوفرها الأهلي للمدرب ما بين جدة إلى جوهانسبرج، بالإضافة لحوافز أخرى تصل إلى 246 ألف دولار.

وبناء على كل ما سبق، تقدم موسيماني بشكوى إلى الفيفا يؤكد أحقيته في الحصول على تلك المستحقات، ليقر الاتحاد الدولي بوجود سداد النادي لموسيماني مبلغ 355 ألف دولار.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك مبلغ تعويض ينتظر موسيمانى، وقد أقره الفيفا لصالحه بواقع 8 آلاف دولار مع نسبة فائدة 5%.