التعادل السلبى يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة “دورىNile”

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة، في اللقاء الذى جمع بين الفريقين، فى منافسات الجولة الـ”14″ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أقيمت مباراة فريق الدراويش ونظيره فريق الجونة، على ملعب خالد بشارة فى الجونة عصر اليوم “الإثنين” بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة والرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعن ان لعب الدراويش 13 مباراة، فاز في 3 مباريات، بينما تعادل في 4 مواجهات، وتلقى الدراويش الخسارة في 6 مباريات.

فيما رفع فريق الجونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق الساحلي 12 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين.

ودخل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في خط الدفاع: حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد عمار، عصام صبحي.

في خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي

في خط الهجوم: إيريك تراوري، عمر الساعي، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: نادر فرج