نقابة أطباء الشرقية تعقد جمعيتها العمومية العادية وتكرم رموز الأطباء وشيوخ المهنة

عقدت نقابة أطباء الشرقية، جمعيتها العمومية العادية الجمعة الماضية، بحضور نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أيمن سالم، وأعضاء الجمعية العمومية.

وخلال فعاليات الجمعية العمومية، تم عرض تقرير الأمين العام وأمين الصندوق ومراجعة الميزانية الخاصة بالنقابة.

ودارت مناقشات مثمرة حول صندوق دعم الأطباء والتي دشنته نقابة أطباء الشرقية في وقت سابق، لتقديم الدعم والخدمات الإغاثية للأطباء، وتم تجديد الثقة في مجلس أمناء الصندوق.

وعلى هامش الجمعية العمومية تم تكريم مؤسسي الروابط العامة بالتخصصات المختلفة بالمحافظة، بالإضافة لتكريم عدد من رموز الأطباء وشيوخ المهنة، وأسماء الراحلين من شهداء المهنة بالشرقية وأسرهم.

ووجه نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحرصهم الشديد على الحضور والمشاركة في النقاشات المثمرة التي جرت على هامش انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد د. خالد صفوت أهمية هذه المناقشات في تطوير العمل النقابي وخدمة الأطباء داخل المحافظة، وتحفيز الأطباء على المشاركة في الفعاليات الطبية المختلفة بما يصب في مصلحة الأطباء والمهنة.

من جهته، أعرب نقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أيمن سالم عن شكره للجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة أطباء الشرقية الحالي.

وأوضح د. أيمن سالم، خلال كلمته، أن نقابة الأطباء الشرقية من أوائل النقابات التي أنشأت صندوق دعم الأطباء، وحددت موارده، ومجلس أمنائه، ووضعت لائحة داخلية لقيت ترحيبا كبيرا بين الأطباء، مشيرا إلى أن مجلس نقابة أطباء الشرقية الحالي يحظى بكثير من الثقة بين جموع الأطباء بالمحافظة.

بدوره، توجه الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء د. خالد أمين زارع، بالشكر إلى مجلس نقابة أطباء الشرقية على دعوته لحضور الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدا أن العلاقة التي تربط النقابة العامة ونقابة أطباء الشرقية، علاقة قوية ومتجذرة يسودها التعاون، وتجلى ذلك في تكوين 24 رابطة فرعية في التخصصات المختلفة بالشرقية، مما يعد أكبر تجمع لعدد من الروابط بمحافظة واحدة.

وأشار د. خالد أمين زارع خلال كلمته، إلى التكامل بين صندوق الرعاية الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء وصندوق دعم الأطباء بالنقابة الفرعية بالشرقية، مشيدا بالدور التاريخي لنقابة أطباء الشرقية في دعم حقوق الأطباء باستمرار.

ورحب الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، بزيادة التعاون بين النقابة العامة للأطباء، ونقابة أطباء الشرقية في المجالات العلمية والاجتماعية، وكان آخرها التعاون لدعم مستشفى ههيا للحروق بعدد من التجهيزات الطبية، بحضور محافظ الشرقية د. ممدوح غراب.