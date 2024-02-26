دكتور أسامة عبد الحي يهنيء كلية طب الإسكندرية بنجاح مؤتمر أطباء الإمتياز

تحت رعاية وزيري الصحة و التعليم العالي و محافظ الاسكندرية عقدت كلية طب الاسكندرية مؤتمرها السنوي الرابع لأطباء الامتياز يومي ٢١ و ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤ م . حضور كثيف في قاعة المؤتمرات الكبرى من الدفعتين ( ٦ + ١ ) و ( ٥ + ٢ ) .كوكبة من قيادات الجامعة و الكلية و أعضاء هيئة التدريس و أعضاء مجلس نقابة أطباء الاسكندرية برئاسة النقيب ا.د. عبد المنعم فوزي .

تحدث د. اسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر موجها نصائحه لأبنائه من شباب الخريجين بالتمسك بأخلاق المهنة و العمل على الاستزادة من التعلم و اكتساب المهارات . بينما روى د. محمد فريد حمدي قصصا واقعية للكفاح و النجاح مطالبا الخريجين بأن يحلموا و يسعوا بجدية لتحقيق أحلامهم المشروعة .

أشاد الحاضرون بالاعداد و التنظيم و حسن انتقاء الموضوعات و المتحدثين تحت اشراف ا.د.أحمد عبد الفتاح صبري مدير برنامج التدريب الالزامي لأطباء الامتياز بمستشفيات جامعة الاسكندرية .