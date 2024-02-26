القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية لقضاة مجلس الدولة 

افتتحت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات ورشة العمل التدريبية حول ” الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وذلك بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية وحضور ومشاركة عدد كبير من قضاة مجلس الدولة.

شارك في افتتاح برنامج الورشة التدريبية المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام لمجلس الدولة، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وقالت الدكتورة ايمان كريم، أن الورشة تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العدل بجميع قطاعاتها، والمجلس حريص طوال الوقت على تفعيل أدوات العمل بهذا البروتوكول، مشيرة إلى ان الورشة ناقشت الاشكاليات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية القانونية، والخدمات التي تقدم لهم في ساحات المحاكم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى التعاون المستمر في تدريب مقدمي الخدمة، والمجلس له إنجازات عديدة في ذلك والتي منها مؤخرا تعاونه مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تصويت الاشخاص ذوي الاعاقة سواء في الانتخابات الرئاسية 2024 أو كافة الاستحقاقات المقبلة، حيث تطرق النقاش داخل الورشة إلى عدد من الإشكاليات التي لابد من حلها والتطرق لبعض المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الخدمات القانونية ورأي المجلس وخبرته فيها.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، ان المجلس يسعى دوما إلى وضع قضايا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتحديات التي تواجههم وآليات حلها في صدارة اهتمام كافة مؤسسات الدولة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لكافة الجهات والمؤسسات بما ينعكس ايجابيا على تحقيق مسارات نوعية نحو معالجة كافة الإشكاليات التي تعترض حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

دارت جلسات ورشة العمل حول التطبيقات القضائية في قضاء مجلس الدولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتحدث فيها المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام لمجلس الدولة، وجلسة أخرى دارت حول موضوع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون المصري، قدمها المستشار نادي محمد عبد اللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما تناولت ورشة العمل موضوع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من منظور وطني ودولي، قدمها المستشار محمد بيومي، نائب استئناف بمحكمة استئناف بني سويف وعضو قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وكذلك الحديث عن انجازات وزارة العدل في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإطار الوطني لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، عرضها المستشار محمود حمدي، مستشار مساعد بمجلس الدولة وعضو قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستعرضت الورشة محاضرة تعريفية حول أساسيات لغة الإشارة قام بالتدريب عليها وتقديمها محمود فتحي مترجم ومدرب لغة الإشارة.