كهربا استُبعد من قائمة الأهلي لمباراة بلدية المحلة.. ويسدد غرامته للزمالك قبل جلسة المحكمة

يغيب لاعب فريق المارد الأحمر محمود عبدالمنعم كهربا، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة بلدية المحلة بالدوري، وذلك لأسباب فنية كما ذكر الجهاز التدريبى للفريق، وليس بسبب عدم سفره مع بعثة الأحمر إلى غانا لحضور فرح شقيقته، أو أن اللاعب ومديره الفنى مارسيل كولر يوجد بينهما خلاف.

وأكد مصدر إعلامي، أن استبعاد محمود كهربا من قائمة النادي الأهلي أمام بلدية المحلة كان متوقعًا خاصة بعد تصريحات مدير الكرة خالد بيبو، بشأن استبعاده فنيًا من لقاء ميدياما الغاني، فهو كان بمثابة تمهيد بشأن سوء العلاقة بين اللاعب ومارسيل كولر، خصوصًا أن المدرب لم يكن موافقًا على بقاء اللاعب في القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته.

وأوضح المصدر: «كهربا تراجع في ترتيب مهاجمي الأهلي وأصبح رقم 3، بعد أنتوني موديست ووسام أبو علي، رغم أنه كان المهاجم الأول في فترة سابقة، وأيضا استبعاد كريم الدبيس كان غريبًا بعد دخول عمر كمال عبدالواحد الذي قد يتم استخدامه في مركز الظهير الأيسر بديلًا للتونسي علي معلول».

ومن جانبه يقوم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسدد الغرامة لصالح نادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة، وسيسددها بالكامل وبالدولار لصالح نادي الزمالك، قبل جلسة المحكمة المقبلة.

ويأتى ذلك لأن كهربا يخشى أن ترى المحكمة أنه لا توجد لديه جدية للسداد، وبالتالي قد تتم زيادة الغرامة وإيقافه، كما أن مبلغ الغرامة متواجد لدى اللاعب، والأهلي ساعده في تجميع المبلغ، رغم عدم وجوده كطرف، وذلك من خلال بعض الإعلانات ورجال الأعمال.