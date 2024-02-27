طائرة الأهلي تفوز بكأس السوبر أمام الزمالك

فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى سيدات على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2، فى نهائى السوبر المحلى لموسم 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة الرياضى، ليتوج باللقب.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، قد تأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار دور نصف نهائى، فيما تأهل الأهلى بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.

وساهمت بشكل كبير لاعبة طائرة الأهلي تاتيانا بوكان، في حصد أول ألقاب فتيات الذهب بكأس السوبر المصري للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، ليس فحسب بل الفوز على الزمالك الغريم التقليدي للقلعة الحمراء في كافة الألعاب.

من هي لاعبة طائرة الأهلي تاتيانا بوكان

منذ قدومها إلى صفوف طائرة سيدات الأهلي، واللاعبة تاتيانا بوكان صاحبة الأداء المميز، وعملت على تقوية الفريق في الموسم الجاري، وتعويض النواقص تحت قيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق السيدات.

ونجحت تاتيانا بوكان في أن تلعب دور محوري وقوي خلال مواجهة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، لتحقق أول ألقابها مع الأهلي ويحافظ الأهلي على لقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة في الجزيرة للموسم الثاني على التوالي.

قالت تاتيانا لاعبة طائرة الأهلي: «أنا فخورة بالتتويج بأول ألقابي مع الأهلي، وسعيدة بتواجدي وسط لاعبات الفريق، أبارك لجمهور الأهلي وأهنئ لاعبات الزمالك على أدائهم القوي في مباراة اليوم».

وعن سبب دموعها عقب المباراة والتتويج بالبطولة قائلت بوكان: «قبل المباراة أحد أعضاء اتحاد الكرة الطائرة عن وفاة والدي وحزنت كثيرًا، لذا أهدي لروح والدي هذا الانتصار، وكل الانتصارات المقبلة».

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن تعاقده مع لاعبة منتخب مونتينيجروا للكرة الطائرة تاتيانا بوكان ، في شهر سبتمبر الماضي ولمدة موسم واحد فقط، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وحصدت تاتيانا بوكان العديد من الجوائز الفردية بخلاف الألقاب، ومن بينها أفضل لاعبه في الدوري الصربي موسم 20210-2009، جائزة أفضل ضارب في الدوري الفرنسي موسم 2011-2012، وموسم 2012-2013، وجائزة أفضل لاعبة مركز 4 في الدوري الفرنسي موسم 2012-2013، بالإضافة إلى التتويج بألقاب الدوري والكأس الفرنسي، والدوري والسوبر الصربي، والدوري والكأس الياباني، وبالكأس والدوري المونتينجري.