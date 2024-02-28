تقارير بريطانية تؤكد كلام ميدو عن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

على مدار اليومين الماضيين، ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بنيأ وصول الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وكان نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو، قد كشف عبر حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن محمد صلاح سينتقل إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، وتم توقيع العقود، دون أن يكشف عن النادي الذي سيظفر بخدمات نجم ليفربول.

ويبدو أن محمد صلاح بات أقرب من أي وقتٍ مضى من الانتقال بالفعل إلى الدوري السعودي، ليس فقط بسبب ما قاله ميدو ولكن التقارير الأجنبية الواردة من إنجلترا تتوقع بأن اللاعب في طريقه لإنهاء رحلته مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري.

ويُذكر أن محمد صلاح يأتي بالفعل على رأس أولويات مسؤولي الدوري السعودي في انتقالات الصيف المقبل، لينضم إلى كوكبة النجوم العالميين الذين تم استقطابهم العام الماضي وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023.

كما حاول نادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي، استقطاب محمد صلاح لصفوفه في انتقالات الصيف الماضي ولكن إدارة ليفربول رفضت كافة العروض المغرية المقدمة من أجل اللاعب، الذي يرتبط بعقدٍ ساري حتى نهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025.

وجاءت محاولات الاتحاد في الصيف الماضي، لضم محمد صلاح، من أجل مجاورة النجم الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2023.

ولا يزال محمد صلاح، ضمن اهتمامات مسؤولي الدوري السعودي ويعد بالنسبة لهم الهدف الأول في ميركاتو الصيف المقبل، ليرتدي شعار أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة.

ومما لا شك فيه أن رحيل الألماني يورجن كلوب عن قيادة ليفربول في نهاية الموسم الرياضي الحالي، تُعد دافعاً لرحيل محمد صلاح الذى يبلغ من العمر 31 عاماً، في ميركاتو الصيف ليبحث عن تحدٍ آخر ويجدد طموحاته خارج ملعب «أنفيلد»، بعد أن حقق صلاح، تحت قيادة يورجن كلوب، العديد من الإنجازات الجماعية والأرقام القياسية الشخصية منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وأكدت تقارير إنجليزية أن محمد صلاح يأتي ضمن النجوم المتوقع رحيلهم عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري، مع مغادرة مدربهم يورجن كلوب، ليبدأ النادي مع مدربه القادم تكوين جيل جديد في المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن عقد صلاح مع «الريدز» يتبقى فيه عام واحد فقط، وبالتالي فمن المتوقع أن يفتح النادي باب رحيل لاعبه المصري في ميركاتو الصيف من أجل الاستفادة من أموال بيعه في ظل اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي باستقطابه لدوري روشن.

ولا زال محمد صلاح، يواصل الإبداع مع ليفربول فقط خاض النجم المصري هذا الموسم حتى الآن 28 مباراة بكافة المسابقات وساهم بتسجيل 29 هدفاً فقد أحرز 19 وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على ملكية أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وبالتالي سيتم تفضيل نادي واحد فقط، منعاً للمنافسة بين ناديين، ليكون وجهة محمد صلاح القادمة بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع ليفربول في ميركاتو الصيف.

والأقرب أن يرتدي محمد صلاح شعار نادي الاتحاد، نظراً لدخوله في مفاوضات سابقة مع اللاعب وناديه الإنجليزي، إضافة لحاجة الفريق الجداوي لدعم مركز الجناح بصفقة نوعية على غرار انتقال البرازيلي نيمار إلى الهلال، والجزائري رياض محرز لأهلي جدة، والسنغالي ساديو ماني لصفوف النصر.