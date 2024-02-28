كولر يُنهي الجدل حول سبب استبعاد كهربا من مباريات الأهلي

أنهى المدير الفني لفريق الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر، حالة الجدل الدائر حول سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من مباريات الفريق مؤخرًا، وآخر هذه المباريات هى مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق بلدية المحلة، والتى انتهت بفوز الأحمر بخماسية مقابل هدف على حساب بلدية المحلة في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري فى غياب كهربا.

ويُذكر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لم يُشارك في آخر مباراتين للمارد الأحمر ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، ولقاء بلدية المحلة الدوري المصري، ليُصرح بعدها كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلدية المحلة، بأن قرار استبعاد كهربا فني بحت، وأن لديه 3 لاعبين في خط الهجوم عليه أن يختار من بينهم.

وأشار مارسيل كولر، أن كهربا يحتاج إلى فترة حتى يعود بشكل أساسي ويُقدم مستوى مميز، وأنه يحتاج إليه وإلى كل لاعب في ظل المنافسة على جميع البطولات.

وفى سياق آخر، يستضيف فريق النادى الأهلي نظيره فريق يانج أفريكانز فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في ختام دور المجموعات من البطولة الأفريقية يوم «الجمعة» المُقبلة 1 مارس القادم، حيث يحتاج حامل اللقب إلى الفوز أو التعادل من أجل الاحتفاظ بالصدارة بعد التأهل إلى ربع النهائي.