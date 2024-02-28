جوميز يدرس مشاركة فتوح أمام الداخلية يتمسك باستمرار أوباما

يبحث المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، مشاركة لاعب الفريق أحمد فتوح أمام الداخلية في المباراة المقرر لها غدًا «الخميس» بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى، والتي تقام على استاد القاهرة.

وسيشارك فتوح فى المباراة بناءًا على قرار جوميز لدقائق قليلة، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق أمام الأهلى في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 8 مارس القادم بالسعودية، حيث فضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني إراحة أحمد فتوح فى مباراة أبو سليم الليبى الماضية، ليكون جاهزا للمباريات المقبلة، خاصة أن إصابة العضلة الخلفية تكون خادعة.

وفى سياق آخر، فتح مسئولو نادى الزمالك، ملف التجديد لصانع العاب الفريق يوسف أوباما، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وسط مطالبة البرتغالى جوزيه جوميز من مسئولي الزمالك، تجديد عقد يوسف أوباما مع الفريق للاستمرار، خاصة أن المدرب البرتغالى مقتنع بإمكانيات أوباما منذ توليه المسئولية الفنية مؤخرا بعد تألق اللاعب بشدة فى التدريبات والمباريات الودية والرسمية لينال ثقة المدرب.

وكان جوميز، قد اعتمد على أوباما بشكل أساسى في المباراتين التي قادهما، وظهر بشكل جيد خلال المباراتين ما جعله أحد العناصر الأساسية في فريق الزمالك التي لا يمكن الاستغناء عنها.

يلقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران اليوم «الأربعاء» على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، وتشهد المحاضرة الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة الحالية لاستعادة الانتصارات في الدوري وغلق ملف الكونفدرالية.