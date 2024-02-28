رابطة الأندية تبحث إقامة مسابقة الدوري بالتجربة البلجيكية

صرح رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، عن إمكانية إقامة مسابقة الدوري المصري الممتاز «دورىNile»، الموسم المقبل، بنفس نظام مسابقة الدوري البلجيكي، والذي يقام على مرحلتين:

المرحلة الأولى من الدوري البلجيكي

تقام المرحلة الأولى من نظام مسابقة الدوري البلجيكي من دور واحد بمشاركة 16 فريقًا، يتنافس فيها كل فريق من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية بأكبر عدد ممكن من النقاط.

المرحلة الثانية

في الدور الثاني تلعب الفرق الثمانية الأولى من الأول إلى الثامن، «دوري من دور واحد لتحديد البطل»، فيما تتنافس باقي الفرق من المركز التاسع إلى السادس عشر بنفس نقاط المرحلة الأولى، «دوري مصغر لتحديد البقاء والهبوط».

ويعد هذا المقترح الجديد لـ«دوريNile»، هو نفس النظام الذي يطبق في دوري الدرجة الثانية المصري «الممتاز ب» هذا الموسم، حيث تتأهل أندية مقدمة الترتيب للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الأول، فيما تتنافس بقية الأندية في نصف الجدول الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى، لتحديد الهابطين وبقية مراكز الدوري.

واختتم دياب تصريحاته، إلى أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.