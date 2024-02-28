تعرف على غيابات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر

أصبح من المؤكد وجود 9 لاعبين خارج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم 8 مارس المُقبل فى السعودية، والذي يتنافس فيها القطبان على لقب الكأس نسخة موسم 2022-2023، حيث نجحا في الوصول لهذه المرحلة بعد التغلب على إنبي وبيراميدز فى نصف النهائي على الترتيب.

وسيكون هناك 4 لاعبين في الأهلي خارج التشكيل بسبب الإصابات المختلفة، إضافة إلى أن هناك شكوك حول اللاعب مصطفى أبو الخير للإصابة أيضًا، فى نهائي كأس مصر أمام الزمالك، واللاعبين عم: محمد الشناوي، لمعاناته من إصابة الكتف ويبتعد عن الملاعب 3 أشهر، والمالي أليو ديانج، بسبب إصابة الركبة، ويغيب شهر ونصف، كما يغيب أيضا ياسر إبراهيم، مدافع الفريق بسبب تمزق في العضلة الخلفية، والمدافع محمود متولي، لمعاناته من إصابات متكررة.

أما فريق الزمالك، فيفتقد الأبيض جهود 3 لاعبين بشكل رسمي، وهم: محمود حمدي الونش، المدافع لقطع في الرباط الصليبي، ومحمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي، الجناح الأيسر بسبب مزق في العضلة الضامة.

ويتم حاليًا تجهيز جناح أيمن الفريق أحمد مصطفى زيزو، بعد إصابته بالتواء في كاحل القدم وهناك احتمالية كبيرة للحاقه بالقمة، وأيضا زياد كمال، لاعب الوسط، والذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية يتم تجهيزه مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر الذي يعاني من مزق في العضلة الخلفية.