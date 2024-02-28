المارد الأحمر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الذى يصل القاهرة لمواجهة الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التحضير لمباراته أمام يانج افريكانز يوم «الجمعة» المقبل، بدون راحة عقب انتهاء مباراته ضد بلدية المحلة مساء أمس «الثلاثاء»، والمؤجلة من الأسبوع الخامس لبطولة الدورى المصري.

وعلى ملعب التتش بالجزيرة، يواصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم «الأربعاء»، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز أمس «الثلاثاء».

وفي محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، اجتمع المدير الفني للفريق مارسيل كولر، باللاعبين في إطار الإستعداد لمباراة يانج أفريكانز، حيث خاض اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وفى سياق آخر، تصل مساء اليوم «الأربعاء»، بعثة فريق يانج أفريكانز التنزاني، إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي يوم «الجمعة» المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي، ولكن سيلاقي يانج أفريكانز لتحديد المتصدر من صاحب المركز الثاني، وجهز مسئولو الأهلي لاستقبال بعثة يانج أفريكانز فور وصولها إلى القاهرة، وتوفير كل سبل الراحة للبعثة التنزانية.