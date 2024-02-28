الليلة.. مواجهة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشهد اليوم «الأربعاء» 4 مباريات، فى كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، ضمن مواجهات الدور الخامس، وأبرزها مباراة ليفربول وساوثهامبتون، حيث يخوض «الريدز» تحديًا جديدًا بعد أيام من التتويج بكأس الرابطة على حساب تشيلسي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق ساوثهامبتون، في المباراة المقرر اقامتها على ملعب «آنفليد» معقل «الريدز»، فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الخامس وثمن نهائي البطولة، في الصراع على بطاقة ربع نهائي البطولة.

فريق ليفربول يدخل مباراة الليلة منتشيًا بعد تتويجه بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، بعدما حقق الريدز هدفًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة برأسية فاندايك، لذلك يسعى لاعبو ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووصل ليفربول لدور ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على فريق نورويتش سيتي بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وذلك بعد الإطاحة بأرسنال من دور الـ64 من المسابقة نفسها.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية، أن القرار النهائي بشأن محمد صلاح وداروين نونيز سيتم حسمه اليوم قبل ساعات من مباراة ساوثهامبتون، في الوقت الذي أكدت فيه التقارير أن الفرعون لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: كيليهر – في خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس – في خط الوسط: كلارك، ماك أليستر، ماكونيل – وفي خط الهجوم: هارفي إليوت، جايدن دانز، كودي جاكبو.