الأهلي يحدد أولى صفقاته الصيفية وكولر يواسى طاهر

أكدت تقارير إعلامية مصرية، اليوم «الأربعاء»، أن النادي الأهلي قام باخطار إدارة نادى سيراميكا كليوباترا بعودة الظهير الأيسر محمد شكري لصفوف القلعة الحمراء، ليكون أول الصفقات في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد 2024/25.

وأشارت التقارير إلى عودة محمد شكري إلى الأهلي مقابل تسديد مبلغ 9 ملايين جنيه وفقاً للعقد الثلاثي المبرم بين الطرفين، وتم بالفعل مخاطبة سيراميكا بهذا الأمر بشكل رسمي، وذلك بعد انتهاء موسمه الثاني في سيراميكا، إضافة إلى عودة صانع اللعب الجزائري أحمد قندوسي بعد نهاية إعارته إلى الأهلي.

يعود اللاعب محمد شكري، لدعم الجبهة اليسرى في النادي الأهلي مع وجود الثنائي علي معلول وكريم الدبيس، فيما سيتواجد قندوسي مع لاعبي الوسط بعد مستواه المميز مع سيراميكا هذا الموسم.

وفى سياق آخر، عقد مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر، جلسة مع لاعبه طاهر محمد طاهر، عقب بكاء الأخير أمس نتيجة عدم مشاركته في مباراة بلدية المحلة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

وأكد السويسري مارسيل كولر أنه يثق في قدرات طاهر، وطالبه بضرورة الاجتهاد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة في أي وقت في الفترة القادمة، حيث أنه كان من المقر مشاركة طاهر فى مباراة أمس أمام بلدية المحلة ، ولكنه قرر مشاركة الفرنسي أنتوني موديست، بدلا منه وفقًا لوجهة نظر فنية يريد تطبيقها في المباريات المقبلة.