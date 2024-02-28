كريستيانو رونالدو يرد لأول مرة أمام لجنة الانضباط على «حركاته البذيئة» في ديربي النصر والشباب!

أدلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ«إفادته» أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن واقعته في مواجهة الشباب الأخيرة.

وكان فريق نادى النصر، قد فاز (3-2) على الشباب، فى منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت توجيه رونالدو، «اشارات» وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، إلى جماهير الليث، التي هتفت كثيرًا باسم غريمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة «الرياضية»، قال رونالدو في إفادته أمام لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء: «أحترم كل الأندية، ولا يمكن أن أوجه إهانة لأي أحد».

وشدد الأسطورة البرتغالية، على أن الحركات التي قام بها في ديربي النصر والشباب، «عادية» وليست مشينة كما يعتقد البعض، حيث تعبر عن القوة والانتصار، كاشفًا عن أنه وبعض اللاعبين اعتادوا على القيام بمثل هذه الحركات، في الملاعب الأوروبية؛ لأنها ليس فيها إهانة لأي شخص.

ويُذكر أنه إذا تمت إدانة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وإثبات تعمده إهانة جماهير نادي الشباب، فسيواجه عقوبة «الإيقاف» لمدة مباراتين، وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال سعودي.