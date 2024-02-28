وزارة العمل: لقاء لمناقشة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمنشآت المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، إجتماعاً تنظيمياً مع مديرى الادارات الصحية ، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة ، فى إطار التعاون مع المنشآت الحكومية ، حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، بحضور 21 من العاملين بتلك الجهات ، وذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها المديرية لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش الميداني وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل أماكن العمل المختلفة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور اجهزة المديريات بالمحافظات فى القيام بالمهام المنوطة بها فى خدمة المجتمع والمنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون فيما يخص تطبيق اشتراطات السلامة والحماية من المخاطر ، وأضافت مدير المديرية انه جرى خلال اللقاء الرد على جميع الاستفسارات للحضور ، بمشاركة الكيميائى عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.