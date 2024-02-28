وزارة العمل: متابعة تقديم الخدمات للمواطنين بمكتب عمل بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، جولة ميدانية لتفقد مكتب عمل مشتول السوق التابع للمديرية، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة بعض معوقات العمل ووضع السبل لحلها ، وذلك ضمن جهود المديرية فى متابعة سير العمل داخل مكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة ، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ، وفق منظومات العمل التي أنشأتها وزارة العمل للتسهيل على المواطنين ، وتحقيق الخطة السنوية الموضوعة للعام 2023 -2024 ، واستيفاء كافة بنودها ، من متابعة تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بأهمية تفعيل دور الأجهزة التابعة لها فى القيام بالمهام المنوطة بها فى خدمة المواطنين فيما يخص أعمال الوزارة من التشغيل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل وغيرها من الخدمات ، ومتابعة سير العمل داخلها وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل وحلها ، وأضاف مدير المديرية ، انه خلال الجولة جرى تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب، والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين ، بحضور ناهد محمود مدير المكتب ،ومفتشي العمل والتشغيل للتأكيد على أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاستماع لمطالبهم لتحسين مستويات الآداء والتوجيه بتحقيقها.