تعرف على موعد سفر بعثة الأهلي للسعودية لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على السفر إلى الرياض مساء يوم «الأربعاء» القادم، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المُقرر أن يلعب قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء يوم «الجمعة» 8 مارس المُقبل، في المملكة العربية السعودية، نهائي كأس مصر.

وأوضحت مصادر، أن كولر سيكتفي بتدريب وحيد أو تدريبين في المملكة العربية السعودية قبل خوض المباراة النهائية أمام الزمالك.

وأشارت المصادر إلى أن كولر يميل لفكرة عدم تواجد لاعبي الأهلي لفترات طويلة خارج مصر خاصة أنها تسبب حالة من الملل، كما أن كولر يريد تحفيظ لاعبيه خطة المواجهة أمام فريق نادى الزمالك باستاد مختار التتش.

وأتم المصدر أن مجلس الإدارة لم يستقر حتى الآن على من يرأس البعثة، ولكن هناك اتجاهين أولهما الالتزام بنظام الدور داخل مجلس الإدارة المتبع، ولكن الأقرب هو تكليف محمد شوقي، عضو المجلس، أو خالد مرتجي، أمين الصندوق برئاسة البعثة.