منصة رقمية متخصصة يطلقها الـ«فيفا» لكأس العالم للأندية 2025

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» عبر موقعه الرسمي اليوم «الأربعاء»، أنه بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات، التي تخوضها الأندية حول العالم للتأهل إلى النسخة الأولى، من بطولة كأس العالم للاندية المقررة إقامتها عام 2025.

وسوف تكون هذه المنصة شاملة، ولن تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعاً لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة التي ستشارك في هذه البطولة العالمية الجديدة، إذ تُعرف كافة المستخدمين على هوية الأندية التي ضمنت المشاركة وتلك التي لا تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة، التي ستشهد تنافس 32 فريقا على اللقب العالمي وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الاتحاد الدولي أن تلك المنصة الرقمية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للفيفا تضمن سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.

وتتفرع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يُخصص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل ناد بحسب منطقته الجغرافية.

ويذكر أن الأندية التي تأهلت رسميا للبطولة هي، الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ‎ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، ‎بورتو وبنفيكا من البرتغال، ومونتيري المكسيكي.

‎وصعد أيضا كل من سياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والثلاثي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي من البرازيل.