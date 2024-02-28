استبعاد 11 لاعباً من قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري وعودة محمود علاء

أعلن المدير الفني لنادي الزمالكجوزيه جوميز، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الداخلية، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يستضيف الزمالك نظيره الداخلية، مساء غدًا «الخميس»، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية، تواجد الثنائي محمود علاء ومصطفى الزناري، فيما غاب عن قائمة الفريق الأبيض، كل من ياسر حمد، أحمد حمدي وسيف الدين الجزيري ومحمود عبد الرازق «شيكابالا».

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي – خط الدفاع: عمر جاب، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد فتوح – خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف «روقا»، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى «زيزو» – خط الهجوم: يوسف إبراهيم «أوباما»، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

وشهدت قائمة نادي الزمالك لمواجهة نادي الداخلية في بطولة الدوري، استبعاد 11 لاعباً، لأسباب مختلفة، بعد أن أعلن المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الداخلية في الدوري.

ويعتبر قائد الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أبرز المستبعدين من قائمة الفريق الأبيض، وذلك بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، ليقرر المدرب البرتغالي منحه راحة من مباراة الداخلية”.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد 11 لاعباً للأصابة وهم: محمود حمدي «الونش» ومحمد عبد الشافي وزياد كمال وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق «شيكابالا»، ولأسباب فنية كل من: ياسر حمد وسيف الجزيري وترافيس موتيابا وسيد عبد الله «نيمار» وأحمد حمدي ومحمد عاطف.

ويأتى الزمالك فى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 9 مباريات، فيما يأتى الداخلية فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 12 مباراة.